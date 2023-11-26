Шон О’Мэлли: «Стерлингу стоит попробовать себя в полулегком весе. Почему бы ему не подраться с Брайаном Ортегой?»

О’Мэлли заявил, что Стерлингу нет смысла возвращаться в легкий вес.

«Мне нравится Алджамейн [Стерлинг], он хороший чувак. Я действительно никогда не говорил о нем ничего плохого. Ему стоит попробовать себя в полулегком весе. Там много интересных боев.

Во мне сейчас, наверное, 160 фунтов [72,5 кг]. А Алджамейн весит в районе 175 [79 кг]. Ему просто нет смысла возвращаться в легкий вес. Почему бы ему не подраться против Брайана Ортеги? Предвкушаю этот бой», – заявил чемпион UFC в легком весе Шон О’Мэлли.

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