Шон О’Мэлли: «Стерлингу стоит попробовать себя в полулегком весе. Почему бы ему не подраться с Брайаном Ортегой?»

Теги UFC MMA Брайан Ортега Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

О’Мэлли заявил, что Стерлингу нет смысла возвращаться в легкий вес.

«Мне нравится Алджамейн [Стерлинг], он хороший чувак. Я действительно никогда не говорил о нем ничего плохого. Ему стоит попробовать себя в полулегком весе. Там много интересных боев.

Во мне сейчас, наверное, 160 фунтов [72,5 кг]. А Алджамейн весит в районе 175 [79 кг]. Ему просто нет смысла возвращаться в легкий вес. Почему бы ему не подраться против Брайана Ортеги? Предвкушаю этот бой», – заявил чемпион UFC в легком весе Шон О’Мэлли.

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1 комментарий

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Рахил Тагиев
Ортега его задушит, он на бой выходит огромным
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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