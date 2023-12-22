Стерлинг дебютирует в полулегком весе поединком с Каттаром

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится UFC 300.

В главном карде турнира пройдет поединок в полулегком весе между и .

Стерлинг (23-4) в последний раз дрался в августе, когда проиграл Шону О’Мэлли нокаутом, лишившись чемпионского пояса в легчайшем весе.

Каттар (23-7) в октябре-2022 уступил , получив травму колена во втором раунде. Он идет на серии из двух поражений.

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