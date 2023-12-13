Алексей Олейник: «Волков и Павлович могут взять реванш у Аспиналла»

Теги UFC MMA Алексей Олейник Александр Волков Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник считает, что Волков и Павлович способны победить Тома Аспиналла.

«Сирил Ган и Том Аспиналл абсолютно по силам Александру Волкову и Сергею Павловичу. Они наравне с этими ребятами. Джона Джонса я бы убрал. Пусть он будет тем Джонсом, которым был все эти годы.

Остальные – равные бойцы. Вполне возможно, что Павлович и Волков могли бы выиграть свои реванши у Аспиналла. Это бойцы высшего уровня. Недаром они находятся в топ-10. Они реально сильнейшие», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

Страшное поражение Павловича нокаутом – на глазах Трампа. Русский десантник не стал чемпионом UFC

Олейник – о критике в адрес Павловича: «Раньше ему рукоплескали, но стоило споткнуться – сразу противоположная реакция. Фигня какая-то»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дяде Лёше под полтинник, сколько разных красивых сабмишенов исполнил он за свою жизнь, любо дорого смотреть. А какое бесчисленное количество раз он по голове получал, фантастика. Я завидую его карьере. Классный мужик 👍
+1
0
+1
нет
+3
-3
0
"Джона Джонса я бы убрал. Пусть он будет тем Джонсом, которым был все эти годы."

Леха, не в ту ноздрю пошло?
0
0
0
Ну к Джонсу ты бы не прикоснулся даже выйдя с ним 10 раз в октагон :D а про Волкова вообще смешно..
0
0
0
Ответ Art Bear
нет
Да.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий