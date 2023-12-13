Алексей Олейник: «Волков и Павлович могут взять реванш у Аспиналла»

Алексей Олейник считает, что Волков и Павлович способны победить Тома Аспиналла.

« и Том Аспиналл абсолютно по силам и Сергею Павловичу. Они наравне с этими ребятами. я бы убрал. Пусть он будет тем Джонсом, которым был все эти годы.

Остальные – равные бойцы. Вполне возможно, что Павлович и Волков могли бы выиграть свои реванши у Аспиналла. Это бойцы высшего уровня. Недаром они находятся в топ-10. Они реально сильнейшие», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

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Олейник – о критике в адрес Павловича: «Раньше ему рукоплескали, но стоило споткнуться – сразу противоположная реакция. Фигня какая-то»