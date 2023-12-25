Джефф Нил: «Дайте Мухаммаду титульный шанс. Он заберет пояс, а потом я снова побью его»
Джефф Нил призвал руководство UFC дать Белалу Мухаммаду титульный шанс.
«Я не знаю, сможет ли Белал победить Леона Эдвардса, но считаю, что он достоин титульного шанса. Люди не проявляют к нему должного уважения, называют его скучным бойцом...
Послушайте, он заслуживает шанса. После поражения в поединке со мной он выиграл около 10 боев. Дайте этому парню то, ради чего он работал. А потом, когда он заберет пояс, я снова побью его», – сказал полусредневес UFC Джефф Нил.
Поединок между бойцами состоялся в январе-2019. Нил победил единогласным решением судей.
Мухаммад вновь напомнил Уайту об обещании дать титульник: «Назовите время и место, и я покажу, насколько великий»
Мухаммад – Эдвардсу: «За мной два миллиарда мусульман и палестинцы, а за тобой – 10 фанатов, пришедших на твой победный парад»