Джефф Нил: «Дайте Мухаммаду титульный шанс. Он заберет пояс, а потом я снова побью его»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Белал Мухаммад Джефф Нил Бокс/MMA/UFC

Джефф Нил призвал руководство UFC дать Белалу Мухаммаду титульный шанс.

«Я не знаю, сможет ли Белал победить Леона Эдвардса, но считаю, что он достоин титульного шанса. Люди не проявляют к нему должного уважения, называют его скучным бойцом...

Послушайте, он заслуживает шанса. После поражения в поединке со мной он выиграл около 10 боев. Дайте этому парню то, ради чего он работал. А потом, когда он заберет пояс, я снова побью его», – сказал полусредневес UFC Джефф Нил.

Поединок между бойцами состоялся в январе-2019. Нил победил единогласным решением судей.

Мухаммад вновь напомнил Уайту об обещании дать титульник: «Назовите время и место, и я покажу, насколько великий»

Мухаммад – Эдвардсу: «За мной два миллиарда мусульман и палестинцы, а за тобой – 10 фанатов, пришедших на твой победный парад»

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