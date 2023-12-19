Комментатор UFC призвал дать Мухаммаду бой с Эдвардсом: «Просветите меня, почему кто-то еще другой должен получить титульник?»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Белал Мухаммад UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Джон Аник призвал руководство UFC дать Белалу Мухаммаду бой с Леоном Эдвардсом.

«Пожалуйста, просветите меня, почему кто-то еще должен получить титульник в полусреднем весе до Белала Мухаммада?

По-моему, все понятно, даже если бы у них между собой не было истории. Даже Шавкат Рахмонов признал заслуги Белала. Бессмысленный балаган», – написал в соцсетях комментатор UFC Джон Аник.

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4 комментария
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Ответ rude.
Так а кого этот воздухан бил? Шавкат должен быть на челлендже. Или уже хотя бы пусть Ислам поднимается, заодно и в лайтвейте освежиться ситуация.
Воздухан проиграл на выходных

А Белал идет на серии из 10 побед, среди них Томпсон, Бернс, Люке, Шон Брэди, все бойцы топ 10
Иногда надо смотреть бои прежде чем накидывать
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Белал с Леоном, Шавкат с Бернсом, Оливейра с Царукяном.
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Ответ rude.
Так а кого этот воздухан бил? Шавкат должен быть на челлендже. Или уже хотя бы пусть Ислам поднимается, заодно и в лайтвейте освежиться ситуация.
Вот пускай с Шавкатом и проводят претендентский, у Шавката оппозиция ничем не сильнее
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