Комментатор UFC призвал дать Мухаммаду бой с Эдвардсом: «Просветите меня, почему кто-то еще другой должен получить титульник?»

Джон Аник призвал руководство UFC дать Белалу Мухаммаду бой с Леоном Эдвардсом.

«Пожалуйста, просветите меня, почему кто-то еще должен получить титульник в полусреднем весе до ?

По-моему, все понятно, даже если бы у них между собой не было истории. Даже Шавкат Рахмонов признал заслуги Белала. Бессмысленный балаган», – написал в соцсетях комментатор UFC Джон Аник.

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