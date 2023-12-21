Эдвардс ответил Мухаммаду: «Сынок, успокойся. Могу подраться с тобой. Лучше спроси, почему UFC тебя так ненавидят»

Леон Эдвардс заявил, что согласен драться с Белалом Мухаммадом.

«Лол, , успокойся, сынок. Ты – человек, пугающий меня меньше всего. Я уже сказал UFC, что не против подраться с тобой, это легкая работа.

Тебе лучше подумать, почему в UFC тебя так ненавидят», – написал в соцсетях чемпион в полусреднем весе .

Кормье – об Эдвардсе: «Люди не уважают Леона. Чтобы стать звездой, он должен ярко победить следующего оппонента»

Волкановски – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Все хотели увидеть нокаут, но такое поражение еще сильнее ранит Колби»

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать