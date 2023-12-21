Эдвардс ответил Мухаммаду: «Сынок, успокойся. Могу подраться с тобой. Лучше спроси, почему UFC тебя так ненавидят»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс заявил, что согласен драться с Белалом Мухаммадом.

«Лол, Белал, успокойся, сынок. Ты – человек, пугающий меня меньше всего. Я уже сказал UFC, что не против подраться с тобой, это легкая работа.

Тебе лучше подумать, почему в UFC тебя так ненавидят», – написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Кормье – об Эдвардсе: «Люди не уважают Леона. Чтобы стать звездой, он должен ярко победить следующего оппонента»

Волкановски – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Все хотели увидеть нокаут, но такое поражение еще сильнее ранит Колби»

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5 комментариев
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UFC их двоих не любит и все знают почему
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Красава Рокки, и никакого трещтока и оскорблений, учись неудачник 🤣🤣🤣
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Ответ skytent1
какой он ему сынок, он старше его на 3 года)) Эдвардс конечно кринжанул
Да это ты кринжанул, а Эвардс вежливо объяснил балаболу кто тут папочка.
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