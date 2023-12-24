Мухаммад вновь напомнил Уайту об обещании дать титульник: «Назовите время и место, и я покажу, насколько великий»

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад заявил, что покажет величие в титульном бою UFC.

«Мнение Уайта – единственное имеющее значение. Просто назовите время и место, и я покажу, насколько великий», – написал в соцсетях полусредневес UFC Белал Мухаммад, вновь напомнивший об обещании президента промоушена Даны Уайта дать ему титульный бой.

Мухаммад идет на серии из 10 боев без поражений: девять побед и поединок с Леоном Эдвардсом, признанный несостоявшимся.

Эдвардс ответил Мухаммаду: «Сынок, успокойся. Могу подраться с тобой. Лучше спроси, почему UFC тебя так ненавидят»

Мухаммад ответил Эдвардсу: «Если я не пугаю, то чего ты боишься? Я же легкая добыча»

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2 комментария
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"Назовите время и место, и я покажу как теряться в горах"
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Назовите время и место и я доставлю одеяло в срок 👌🏻
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