Мухаммад вновь напомнил Уайту об обещании дать титульник: «Назовите время и место, и я покажу, насколько великий»

Белал Мухаммад заявил, что покажет величие в титульном бою UFC.

«Мнение Уайта – единственное имеющее значение. Просто назовите время и место, и я покажу, насколько великий», – написал в соцсетях полусредневес UFC Белал Мухаммад, вновь напомнивший об обещании президента промоушена дать ему титульный бой.

Мухаммад идет на серии из 10 боев без поражений: девять побед и поединок с , признанный несостоявшимся.

Эдвардс ответил Мухаммаду: «Сынок, успокойся. Могу подраться с тобой. Лучше спроси, почему UFC тебя так ненавидят»

Мухаммад ответил Эдвардсу: «Если я не пугаю, то чего ты боишься? Я же легкая добыча»