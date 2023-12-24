Бетербиев – о победе Бивола над Линдоном Артуром: «Не смотрел турнир»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев заявил, что не смотрел бой Дмитрия Бивола в Эр-Рияде.

«Не смотрел этот турнир. Вы же знаете, что я не смотрю бокс. Мне интересны бои только моих соперников, которые я смотрю во время подготовки.

На все остальное у меня просто нет времени. До моего боя осталось три недели, поэтому я полностью сосредоточен на нем», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев.

Напомним, что в ночь на 14 января в Канаде Бетербиев подерется с Каллумом Смитом.

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4 комментария
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Лукавит канадец чеченского происхождения родившийся в Дагестане)
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Просто у Бетербиева зависть, что не выступил в таком крупном событии
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Комплексует любитель чеченских Мерседесов.
Готовь свою задницу, её скоро надерут.
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