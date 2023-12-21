Менеджер Бивол – о бое с Бетербиевым: «Дмитрий со своей стороны все подписал. Вопрос только к Артуру»

Менеджер Дмитрия Бивола заявил, что боксер подписал контракт на бой с Бетербиевым.

«Многие люди говорили, что Дмитрий или избегают. Какие-то легкие обвинения в адрес боксеров звучали.

Я постоянно отвечаю, что Дмитрий этот бой всегда просил еще два года назад. Он мне лично говорил, что нужно сделать этот поединок, и цель Бивола – стать абсолютным чемпионом мира.

Сейчас в Саудовской Аравии заинтересованы в том, чтобы провести этот бой, заплатить нужные гонорары, сделать грандиозное шоу, в рамках которого пройдет этот бой.

Со стороны команды Дмитрия Бивола мы уже все подписали. Поэтому это полноценный ответ на ваш вопрос. Остался только вопрос к стороне соперника – Артуру, его команде, его промоутеру», – сказал менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.

Тренер Бивола: «Бой с Бетербиевым обязательно состоится в 2024 году. Саудовцы хотят организовать его»

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