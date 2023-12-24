Дмитрий Бивол: «Это был хороший спарринг. Жду победителя боя Смит – Бетербиев. Его хотят все»
Дмитрий Бивол заявил, что ждет поединок против Смита или Бетербиева.
«Я бы сказал, что это был хороший спарринг.
Жду победителя боя Смит – Бетербиев. Надеюсь, что мы подеремся в 2024 году. Власти Саудовской Аравии были заинтересованы в этом бое. Все хотят этот поединок.
Я смотрел в глаза Линдона Артура. Он был готов к 12 раундам. Я хотел этого боя 13 месяцев.
Чемпионский титул? Я снова защитил его. Это ничего для меня не значит, просто пояс», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Бивол уничтожил соперника на супертурнире в Саудовской Аравии и защитил пояс. 22-0!