Дмитрий Бивол: «Это был хороший спарринг. Жду победителя боя Смит – Бетербиев. Его хотят все»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Каллум Смит Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол заявил, что ждет поединок против Смита или Бетербиева.

«Я бы сказал, что это был хороший спарринг.

Жду победителя боя СмитБетербиев. Надеюсь, что мы подеремся в 2024 году. Власти Саудовской Аравии были заинтересованы в этом бое. Все хотят этот поединок.

Я смотрел в глаза Линдона Артура. Он был готов к 12 раундам. Я хотел этого боя 13 месяцев.

Чемпионский титул? Я снова защитил его. Это ничего для меня не значит, просто пояс», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Бивол уничтожил соперника на супертурнире в Саудовской Аравии и защитил пояс. 22-0!

Как Бивол стал лучшим российским боксером?

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11 комментариев
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Главное что-бы Бетер стареть не начал и от Смита не улетел, тогда будет супер мега бой
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С победой❗
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Димон переедет Бетербиева на изи
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Ответ Оскар Муравьёв
И снова без нокаута хотя был шанс забить в 12 раунде
Не его стиль. В целом, правильно сделал. И так всё ясно было, зачем коллегу калечить. Для него весь бой был как спарринг, совсем разные уровни и скорости.
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Ответ hh88_88
Не его стиль. В целом, правильно сделал. И так всё ясно было, зачем коллегу калечить. Для него весь бой был как спарринг, совсем разные уровни и скорости.
Понятно что не его но уронил же в 11 уже уставшего Линдона... И в 12 забивал.. Не хватило пару крепких патчей по бороде и печени...
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И снова без нокаута хотя был шанс забить в 12 раунде
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лучше Беленького никто бои не антнсировал. не анализировал и не коментировал
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Ответ Оскар Муравьёв
И снова без нокаута хотя был шанс забить в 12 раунде
У соперника хорошая защита, плюс он не раскрывался. Защиту Дмитрий проходил либо джебами, либо сериями. Серии пробовал несколько раз, и только в 11 раунде посадил через корпус. Но после серий силы уходят мгновенно, поэтому и пробовал в конце раундов, либо потом минуты полторы брал паузы и отдыхал. Его конёк это постоянный прессинг и много ударов, одного удара как у Бетербиева у него нет.
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Ответ Оскар Муравьёв
Понятно что не его но уронил же в 11 уже уставшего Линдона... И в 12 забивал.. Не хватило пару крепких патчей по бороде и печени...
Дмитрий не про панчи и нокауты, а про технику, скорость, выносливость и план на бой. Он в шахматы играет, там не надо короля убивать, надо просто переиграть соперника.
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Ответ Мишаня Кашников
Главное что-бы Бетер стареть не начал и от Смита не улетел, тогда будет супер мега бой
Если улетит так проще будет даже... Каллум Смит клиент хирна... Бой будет проще простого организовать
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Ответ Павел Павленко
лучше Беленького никто бои не антнсировал. не анализировал и не коментировал
Лучше Гендлина
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