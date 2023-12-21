Бивол ответил Бетербиеву: «У Артура нет прогулочный боев? Ну как нет?»

Дмитрий Бивол ответил Артуру Бетербиеву по поводу прогулочных боев.

«Бетербиев сказал, что у него нет прогулочных боев? Ну как нет? Можно посмотреть на его послужной список и на мой. Он тоже хороший.

Мой крайний бой – обязательная защита пояса WBA. Сейчас у него стоит обязательная защита», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол, которому 23 декабря предстоит защита титула против Линдона Артура.

В январе-2024 подерется с Каллумом Смитом, поставив на кон титулы WBC, WBO и IBF.

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