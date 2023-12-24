Менеджер Бивола – о бое с Бетербиевым: «Сейчас идут переговоры с Артуром»

Менеджер Дмитрия Бивола сообщил о переговорах о бое с Артуром Бетербиевым.

«С нашей стороны мы уже дали согласие на бой с Бетербиевым. Всё будет зависеть от боя со Смитом.

Как понимаю, сейчас идут переговоры с Бетербиевым – согласятся ли они, и в какие сроки. Я думаю, есть все шансы, что бой наконец реализуется», – сказал менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.

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Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?