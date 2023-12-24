Бивол – о поединке с Бетербиевым: «Саудовцы сделают этот бой, но не раньше апреля»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол высказался о потенциальном поединке с Артуром Бетербиевым.

«Думаю, что саудовцы сделают бой за звание абсолютного чемпиона мира. Честно говоря, от меня уже ничего не зависит. Я провел поединок, согласился на все условия – нам уже договариваться не нужно. Дата боя? Не раньше апреля, наверное.

Поединок Бетербиева и Каллума Смита? Думаю, что Бетербиев будет лучше. Смит не пользуется длиной своих рук, близко подпускает соперников. В этой среде Бетербиев хорошо себя чувствует», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

На боксерском турнире в Эр-Рияде Бивол победил Линдона Артура единогласным решением судей.

Мощная победа Бивола: вышел под Цоя и уничтожил соперника на глазах Роналду и Конора

Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?

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