Бивол – о поединке с Бетербиевым: «Саудовцы сделают этот бой, но не раньше апреля»

Дмитрий Бивол высказался о потенциальном поединке с Артуром Бетербиевым.

«Думаю, что саудовцы сделают бой за звание абсолютного чемпиона мира. Честно говоря, от меня уже ничего не зависит. Я провел поединок, согласился на все условия – нам уже договариваться не нужно. Дата боя? Не раньше апреля, наверное.

Поединок Бетербиева и Каллума Смита? Думаю, что Бетербиев будет лучше. Смит не пользуется длиной своих рук, близко подпускает соперников. В этой среде Бетербиев хорошо себя чувствует», – сказал чемпион мира по боксу .

На боксерском турнире в Эр-Рияде Бивол победил Линдона Артура единогласным решением судей.

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Так нам ждать боя Бивола и Бетербиева?