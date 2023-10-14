Адесанья объявил, что ставит карьеру на паузу: с апреля 2019-го Исраэль провел 11 титульников

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья объявил, что берет паузу в профессиональной карьере.

«Сейчас я хочу потратить время, чтобы позаботиться о себе. Не собираюсь драться в течение длительного времени.

Точно знаю, что не ухожу на пенсию: знаю себя – так я не уйду. Но даже если бы ушел в отставку, то все в порядке. Мне не нужно больше ничего доказывать.

Но я знаю, что могу сделать и что могу изменить в своем образе жизни, чтобы адаптировать тело к состоянию, которое требуется.

Собираюсь заняться здоровьем. Вы не увидите меня в клетке долгое время», – сказал бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Адесанья пришел в UFC в феврале 2018 года, где провел 16 боев. В статусе чемпиона или претендента на титул Исраэль провел 11 поединков с апреля 2019 года – примерно один бой каждые пять месяцев.

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3 комментария

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barcelonistas
Имеет право. Как бы не критиковали за стиль - очень активный чемпион, дерётся часто, не избегает сложных соперников, не побоялся потерять нолик и попробовать в новой весовой.
+18
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+18
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Trash Talking
За это время можно побить парочку медийных боксеров-блогеров и с набитыми деньгами штанами вернуться в UFC
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greatst
наверное устал, мотивация уже не та, плюс пара поражений очевидно нанесли урон. заработать ему проще на более медийных персонажах чем биться с голодными топами. в любом случае полностью заслужил, и уже добился всего чего можно.
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