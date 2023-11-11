Исраэль Адесанья: «Средневесы должны поблагодарить меня за то, что я вышвырнул Перейру из дивизиона»

Исраэль Адесанья считает, что заставил Алекса Перейру сменить весовую категорию.

«Бойцы среднего веса должны встать на колени и поблагодарить меня за то, что я вышвырнул из дивизиона. Если бы не я, вам всем бы пришлось иметь с ним дело снова и снова.

Сомневаюсь, что кому-либо из вас хочется драться с этим чуваком. Мы провели четыре боя, но я смог победить лишь один раз», – сказал экс-чемпион в среднем весе .

Перейра – о возможном бое с Адесаньей в полутяжелом весе: «Если бы он был активен, то возможно»

Адесанья объявил, что ставит карьеру на паузу: с апреля 2019-го Исраэль провел 11 титульников