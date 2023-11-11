Исраэль Адесанья: «Средневесы должны поблагодарить меня за то, что я вышвырнул Перейру из дивизиона»
Исраэль Адесанья считает, что заставил Алекса Перейру сменить весовую категорию.
«Бойцы среднего веса должны встать на колени и поблагодарить меня за то, что я вышвырнул Перейру из дивизиона. Если бы не я, вам всем бы пришлось иметь с ним дело снова и снова.
Сомневаюсь, что кому-либо из вас хочется драться с этим чуваком. Мы провели четыре боя, но я смог победить лишь один раз», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.
Перейра – о возможном бое с Адесаньей в полутяжелом весе: «Если бы он был активен, то возможно»
Адесанья объявил, что ставит карьеру на паузу: с апреля 2019-го Исраэль провел 11 титульников
Но в бою с Блаховичем, честно говоря, Перейра выглядел совсем не так страшно, по сути проиграл бой. Посмотрим, что будет, но надеюсь, что чемпионом будет Прохазка