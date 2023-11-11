Исраэль Адесанья: «Средневесы должны поблагодарить меня за то, что я вышвырнул Перейру из дивизиона»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья считает, что заставил Алекса Перейру сменить весовую категорию.

«Бойцы среднего веса должны встать на колени и поблагодарить меня за то, что я вышвырнул Перейру из дивизиона. Если бы не я, вам всем бы пришлось иметь с ним дело снова и снова.

Сомневаюсь, что кому-либо из вас хочется драться с этим чуваком. Мы провели четыре боя, но я смог победить лишь один раз», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Перейра – о возможном бое с Адесаньей в полутяжелом весе: «Если бы он был активен, то возможно»

Адесанья объявил, что ставит карьеру на паузу: с апреля 2019-го Исраэль провел 11 титульников

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8 комментариев

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Art Bear
Ответ Александр Аствацатуров
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это просто бои а не сутенёрское агентство
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DonaldBrashear 2.0
ну так-то, думаю, что Перейра уже не смог бы сделать нужный вес и во многом последний бой с Адесаньей именно из-за этого и проиграл, вероятно, но это не отменяет того факта, что Иззи крут.

Но в бою с Блаховичем, честно говоря, Перейра выглядел совсем не так страшно, по сути проиграл бой. Посмотрим, что будет, но надеюсь, что чемпионом будет Прохазка
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Александр Аствацатуров
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максим дружинин
спасибо конечно) но мне от этого легче не стало)
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Pavel Nikolaev
святая правда!
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Вася Енотов
Я думаю Перейра в средневесах это история написанная сугубо для боя с Адесаньей. Алекс хоть и вырубил почти всех, но смотрелся тяжелым, как после изнурительной весогонки. Он очень опасен, безусловно, но трепетать более следует ребятам из более тяжелых весовых. Средневесам можно выдохнуть)
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Timur Gabdullin
1:1 по боям в UFC теперь называется вышвырнул? Буду знать.
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Jenqa123
Ответ Александр Аствацатуров
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Сиражудин Халало
Ответ Art Bear
это просто бои а не сутенёрское агентство
Не думал что проиграть в бою это сучевство….ты походу самый сильный был в школе….
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