Адесанья – о возвращении в UFC: «Я был самым активным чемпионом. Четыре поединка за 14 месяцев – это неслыханно. Мы скоро встретимся»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья заявил, что планирует скоро вернуться в UFC.

«Я не тороплюсь. Мои последние несколько боев были совсем рядом. Я провел четыре поединка за 14 месяцев в качестве чемпиона UFC. Это неслыханно.

Я был самым активным чемпионом. Не бойцом, а именно чемпионом. Теперь жизнь вынудила меня взять небольшой отпуск, и я это сделал. Но мы скоро встретимся», – заявил экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

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