Исраэль Адесанья: «Перед боем со Стриклендом я понял, что нахожусь на завершающем этапе карьеры»

Исраэль Адесанья заявил, что близок к завершению карьеры.

«Перед этим боем я говорил: «Знаю, что нахожусь на завершающем этапе своей карьеры, поэтому хочу сделать как можно больше, потому что, уверен, буду скучать, когда закончу».

Стараюсь делать как можно больше. Но вместе с боем против Шона у меня получилось четыре поединка за 14 месяцев. У меня были травмы перед боем с Перейрой, вы это видели.

Я не оправдываюсь. Стрикленд сделал меня в этом бою, потому что он был лучшим бойцом в тот вечер. Он хорошо выполнил свою работу. За ним была хорошая команда», – заявил 34-летний средневес Исраэль Адесанья, проигравший в бою за титул чемпиона UFC.

Манел Капе рассказал, что Адесанья извинялся перед ним за конфликт на UFC 293: «Исраэль назвал меня африканским братом, но он мне не брат»

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