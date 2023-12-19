Уайт – о следующем бое Эдвардса: «Леон побил двух лучших полусредневесов, он заслужил драться в Англии»

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт назвал возможное место следующего боя Леона Эдвардса.

«Очевидно, есть большой смысл устроить ему бой в Англии, если взглянуть на его достижения. Он дважды победил Усмана, только что побил Колби.

Я говорил, что если бы Камару не существовало, то Ковингтон доминировал бы в дивизионе. А Эдвардс побил их обоих. Большое уважение ему, он был невероятен 17 декабря», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Уайт раскритиковал Ковингтона за бой с Эдвардсом: «Если тебе 35 и ты сидишь без дела – это плохая идея. Колби был медленным»

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2 комментария
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Шавкат — Белал претендетский.

А там уже с Леоном в Англии кто-то из них. Надеюсь на Рахмонова. Эдвардс конечно эффективно лоукиками стучит, но не эффектно. Казах хоть задушить может брутально.
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Сделать турнир где: Махачев — Эдвардс главное событие, а Белал — Шавкат со главное, то есть претендентское
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