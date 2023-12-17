Ковингтон – о следующем сопернике для Эдвардса: «Рахмонов. Кому вообще нужен Мухаммад?»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Шавкат Рахмонов Белал Мухаммад UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон считает, что Шавкат Рахмонов должен драться за титул UFC.

«У кого больше шансов одолеть Эдвардса? Наверное, у Шавката Рахмонова. Мы все видели, чем закончился бой Леона и Билли-расиста. Кто вообще захочет смотреть бой расиста?

В мейн-ивенте PPV-турнира? UFC уже делал этой бой, его никто не смотрел даже в пандемию, когда людям было нечего делать.

Как они будут продавать PPV? Дайте этот шанс Щитрату, посмотрим, оправдан ли этот хайп. Увидим, как он покажет себя. Фанатам этот бой будет интереснее», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

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2 комментария
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