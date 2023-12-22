Бивол – о Бетербиеве: «Артур никогда не был мне другом. Он считает, что мы соперники – характер такой»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол высказался об отношениии к Артуру Бетербиеву.

– Перед боем Фьюри и Нганну на званом ужине ты наконец-то встретился с Артуром Бетербиевым. Между вами, мне показалось, холодок пробежал.

– Во-первых, потому что он никогда не был мне другом, я никогда с ним тепло не общался. Когда мы были в сборной, я к нему относился с большим уважением, потому что он был старшим, одним из лидеров, на которых я смотрел, понимая, как лидеры сборной живут. Но мы никогда не были друзьями. Я ни с кем особо из своих соперников не дружил. И у Артура характер такой, что – все, мы соперники.

– В общем, ты прочувствовал, что не в его стиле ручковаться.

– Я это знал и по сборной. И я не привык лезть к людям, которые как-то холодно относятся. Если он так – ну, не проблема, мне точно эти братания не нужны. У меня есть друзья, с кем можно общаться. Вот с Линдоном Артуром мы можем поздороваться, но мы с ним не стоим, не общаемся, – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

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7 комментариев
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Бетербиев очень завистливый и желчный
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забей на кафыровца..
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Молодец, единственный на битве взглядов, кто поздоровался со своим соперником!
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Ответ Сергей Скляров
забей на кафыровца..
это кто же такие революционеры у нас в стране)))
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Ответ Мага осторожный
Бетербиев очень завистливый и желчный
в чем завистливый))?зависть если есть,то чел бывает тщеславным,и прочим,а Артур никогда не давал повода так го себе думать,он тихий домашний чел,еле уговорили его чтобы ему вели инсту
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