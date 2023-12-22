Бивол – о Бетербиеве: «Артур никогда не был мне другом. Он считает, что мы соперники – характер такой»

Дмитрий Бивол высказался об отношениии к Артуру Бетербиеву.

– Перед боем и на званом ужине ты наконец-то встретился с . Между вами, мне показалось, холодок пробежал.

– Во-первых, потому что он никогда не был мне другом, я никогда с ним тепло не общался. Когда мы были в сборной, я к нему относился с большим уважением, потому что он был старшим, одним из лидеров, на которых я смотрел, понимая, как лидеры сборной живут. Но мы никогда не были друзьями. Я ни с кем особо из своих соперников не дружил. И у Артура характер такой, что – все, мы соперники.

– В общем, ты прочувствовал, что не в его стиле ручковаться.

– Я это знал и по сборной. И я не привык лезть к людям, которые как-то холодно относятся. Если он так – ну, не проблема, мне точно эти братания не нужны. У меня есть друзья, с кем можно общаться. Вот с Линдоном Артуром мы можем поздороваться, но мы с ним не стоим, не общаемся, – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

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