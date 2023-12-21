Бивол – о бое с Бетербиевым: «Дорога открыта, саудовцы заинтересованы»

Дмитрий Бивол заявил, что бой с Артуром Бетербиевым возможен.

«К бою с Бетербиевым дорога открыта. Саудовцы заинтересованы даже не в моем поединке против Линдона Артура, а в моем противостоянии с .

Они хотят организовать все те бои, которые хотят видеть фанаты. Фьюри – , Джошуа – Уайлдер.

И они могут это сделать, а не просто говорить. У них есть возможность удовлетворить все потребности промоутеров, телеканалов, боксеров», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе .

Артур Бетербиев – чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе. Поединок с Биволом может выявить абсолютного чемпиона мира в весовой категории.

Менеджер Бивола – о бое с Бетербиевым: «Дмитрий со своей стороны все подписал. Вопрос только к Артуру»

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