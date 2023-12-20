Бетербиев раскритиковал Бивола за уровень соперников: «У меня, в отличие от Дмитрия, нет прогулочных боев»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев раскритиковал Дмитрия Бивола за уровень соперников.

«Где-то прошла информация, что Бивол сказал, будто Линдон Артур на сегодняшний день — это лучший соперник для него. Я не знаю, может, ему во сне приснилось, что это лучший его соперник?! Бивол выбирает соперников, у него практически все бои — это добровольная защита.

Я даже не знаю, был ли у Бивола вообще поединок по обязательной защите пояса?! Наверное, в WBA возможны такие варианты. Но когда я выиграл чемпионский пояс WBO, то у меня, например, сразу была обязательная защита против Энтони Ярда. То есть у меня нет таких «прогулочных» боев, как у Бивола.

При обязательной защите боксеры находятся максимально в одинаковых условиях, а при добровольной защите преимущество всегда на стороне чемпиона, ведь учитываются все его капризы, а не претендента», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

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5 комментариев
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Знатно пригорает у канадца))
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У полировщика пятой точки академика припекло
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🤣🤣🤣
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может он так интерес к бою привлекает? смысла там нет совсем конечно
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Можно и поуважительнее к сопернику. Каких соперников выбирать Биволу, Бетербиева вообще не должно волновать! Это дело только Бивола и его команды!
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