Бетербиев раскритиковал Бивола за уровень соперников: «У меня, в отличие от Дмитрия, нет прогулочных боев»
Артур Бетербиев раскритиковал Дмитрия Бивола за уровень соперников.
«Где-то прошла информация, что Бивол сказал, будто Линдон Артур на сегодняшний день — это лучший соперник для него. Я не знаю, может, ему во сне приснилось, что это лучший его соперник?! Бивол выбирает соперников, у него практически все бои — это добровольная защита.
Я даже не знаю, был ли у Бивола вообще поединок по обязательной защите пояса?! Наверное, в WBA возможны такие варианты. Но когда я выиграл чемпионский пояс WBO, то у меня, например, сразу была обязательная защита против Энтони Ярда. То есть у меня нет таких «прогулочных» боев, как у Бивола.
При обязательной защите боксеры находятся максимально в одинаковых условиях, а при добровольной защите преимущество всегда на стороне чемпиона, ведь учитываются все его капризы, а не претендента», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
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