Костя Цзю против боя Бивола и Бетербиева: «Не хочу, чтобы они делили свой пирог»

Константин Цзю объяснил, почему не хочет боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я думаю, если ребята захотят боксировать и сумеют это организовать, то все у них получится.

Конечно, я не сторонник подобных поединков. Я никогда не хотел, чтобы они делили между собой пирог.

У нас есть два классных бойца, пускай они оба будут нашими. А так в любом случае получается некий раздел», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу .

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