Костя Цзю против боя Бивола и Бетербиева: «Не хочу, чтобы они делили свой пирог»

Теги Константин Цзю полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Константин Цзю объяснил, почему не хочет боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я думаю, если ребята захотят боксировать и сумеют это организовать, то все у них получится.

Конечно, я не сторонник подобных поединков. Я никогда не хотел, чтобы они делили между собой пирог.

У нас есть два классных бойца, пускай они оба будут нашими. А так в любом случае получается некий раздел», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

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3 комментария
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Ответ Мага осторожный
Бетербиев канадец, какой он наш
Для Цзю он свой, оба подданные британского короля.
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Бетербиев канадец, какой он наш
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дмитрий пирог: а?
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