Сэндхэген готов подняться в весе вслед за Стерлингом: «Я бы очень хотел вернуть ему долг»

Боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхэген отреагировал на желание чемпиона перейти в полулегкий вес.

«Думаю, я последую за ним. Я бы очень хотел вернуть ему долг. Так что вполне возможно, что мы скоро увидимся.

Я одобряю смену весовой категории Стерлингом. Поднимется ли он, это уже отдельная история.

Алджо говорит, что готов подняться и уступить место своему близкому другу Мерабу. Это многое говорит о Стерлинге. Я хвалю его за то, что он является таким другом», – сказал Сэндхэген.

В июне 2020-го Сэндхэген проиграл Стерлингу сабмишеном в 1-м раунде.

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