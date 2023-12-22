Официально: Прохазка и Ракич проведут поединок на UFC 300

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Александр Ракич Иржи Прохазка UFC 300 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится UFC 300.

В главном карде турнира пройдет поединок между бойцами полутяжелого веса Иржи Прохазкой и Александром Ракичем.

Прохазка (29-4-1) в последний раз дрался в ноябре, когда проиграл Алексу Перейре нокаутом во втором раунде.

Ракич (14-3) не выходил в октагон с мая-2022 года, когда травмировал колено в поединке с Яном Блаховичем.

Ракич – Прохазке: «Где твой самурайский кодекс? Подпиши контракт, большой мальчик»

Прохазка предложил Ракичу провести бой на турнире UFC 299

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот те прелимы, о которых говорил Дана?
+2
0
+2
Если колени залечил то должен Саша переигрывать безголового чеха
+1
0
+1
Ответ Куинн Хьюз
Вот те прелимы, о которых говорил Дана?
Скорее Early Prelims :) Начинать будут, в пустом зале.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий