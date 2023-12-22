Официально: Прохазка и Ракич проведут поединок на UFC 300
В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится UFC 300.
В главном карде турнира пройдет поединок между бойцами полутяжелого веса Иржи Прохазкой и Александром Ракичем.
Прохазка (29-4-1) в последний раз дрался в ноябре, когда проиграл Алексу Перейре нокаутом во втором раунде.
Ракич (14-3) не выходил в октагон с мая-2022 года, когда травмировал колено в поединке с Яном Блаховичем.
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