Официально: Прохазка и Ракич проведут поединок на UFC 300

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится UFC 300.

В главном карде турнира пройдет поединок между бойцами полутяжелого веса и .

Прохазка (29-4-1) в последний раз дрался в ноябре, когда проиграл нокаутом во втором раунде.

Ракич (14-3) не выходил в октагон с мая-2022 года, когда травмировал колено в поединке с .

Ракич – Прохазке: «Где твой самурайский кодекс? Подпиши контракт, большой мальчик»

Прохазка предложил Ракичу провести бой на турнире UFC 299

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать