Стерлинг рассказал о тренировках с Магомедшариповым: «Он меня буквально порвал»

Чемпион UFC в легчайшем весе рассказал о тренировках с российским полулегковесом .

«Он нанес удар, развернувшись на 360 градусов, как настоящий ниндзя. Я такого никогда не видел. Рэй Лонго попросил меня выйти в спарринг с этим парнем. Я не знал, кто это такой, но чувствовал, что обречен на провал. Он бросает напарников, выполняет такие удары — что я вообще там делаю?

И он был намного больше меня. Хотя Забит выступал в полулегком весе, я понятия не имел, какой он большой, пока он не снял майку. Он охаживал меня сайд-киками со всех сторон, я попытался проходить в ноги, а он просто хватал меня и швырял бросками из дзюдо – он меня буквально порвал.

Тогда я понял, что если в какой-то момент решу перейти в полулегкий вес, бой с Забитом станет моим худшим кошмаром за всю карьеру», – сказал Стерлинг.

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