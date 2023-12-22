Официально: Уиттакер подерется с Костой на UFC 298

В ночь на 18 февраля в Анахайме, штат Калифорния, состоится UFC 298.

В главном карде турнира пройдет поединок между бойцами среднего веса и .

Уиттакер (24-7) в последний раз дрался в июле, когда проиграл Дрикусу дю Плесси нокаутом во втором раунде.

Коста (14-2) в августе-2022 победил единогласным решением судей. В октябре он должен был встретиться с , но снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.

Пауло Коста: «Если Чимаев не хочет драться, то другой парень в моем списке – Уиттакер»

Коста – Уиттакеру: «Ты действительно хочешь драться?»

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