Официально: Уиттакер подерется с Костой на UFC 298
В ночь на 18 февраля в Анахайме, штат Калифорния, состоится UFC 298.
В главном карде турнира пройдет поединок между бойцами среднего веса Робертом Уиттакером и Пауло Костой.
Уиттакер (24-7) в последний раз дрался в июле, когда проиграл Дрикусу дю Плесси нокаутом во втором раунде.
Коста (14-2) в августе-2022 победил Люка Рокхолда единогласным решением судей. В октябре он должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым, но снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.
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