Официально: Уиттакер подерется с Костой на UFC 298

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста Уиттакер - Коста UFC 298 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 18 февраля в Анахайме, штат Калифорния, состоится UFC 298.

В главном карде турнира пройдет поединок между бойцами среднего веса Робертом Уиттакером и Пауло Костой.

Уиттакер (24-7) в последний раз дрался в июле, когда проиграл Дрикусу дю Плесси нокаутом во втором раунде.

Коста (14-2) в августе-2022 победил Люка Рокхолда единогласным решением судей. В октябре он должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым, но снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.

Пауло Коста: «Если Чимаев не хочет драться, то другой парень в моем списке – Уиттакер»

Коста – Уиттакеру: «Ты действительно хочешь драться?»

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4 комментария
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Коста ненадежный товарищ) Но если все таки бой состоится будет пушка
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Странно что нет ничего на сайте про ЮФС 300, там уже анонсировали Стерлинг- Каттар, Ракич-Прохазка видимо в прелимах))
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Вагную: Коста снимется с боя или не сделает вес. Этому парню никакого доверия нет.
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Или не подерется. Бои с участием Косты - рулетка, с огромным процентом слета с боя
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