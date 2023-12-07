Пауло Коста: «Я уговаривал UFC устроить бой с Чимаевым в Саудовской Аравии, но чеченец не хочет зарубиться»

Пауло Коста обвинил Хамзата Чимаева в отказе от боя.

«Я настойчиво уговаривал UFC устроить этот бой в главном событии турнира в Саудовской Аравии.

Не вижу лучшего пятираундового мейн-ивента на Ближнем Востоке сейчас, потому что поединок имеет смысл. Но, кажется, гурман-чеченец не хочет зарубиться со мной», – написал в соцсетях средневес UFC Пауло Коста.

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