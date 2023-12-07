Пауло Коста: «Если Чимаев не хочет драться, то другой парень в моем списке – Уиттакер»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста Хамзат Чимаев Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста бросил очередной вызов Роберту Уиттакеру.

«Если Чимаев не хочет драться, то другой парень в моем списке – Роб Уиттакер. Если он заинтересован, то им стоит поторопиться организовать этот бой. Хочу быть активным в 2024 году», – написал в соцсетях средневес UFC Пауло Коста.

Напомним, что в последний раз Коста дрался в августе-2022, когда победил Люка Рокхольда.

В 2023 году Коста трижды выбывал из назначенных боев: на UFC 284 он должен был драться с Робертом Уиттакером, на UFC 291 – с Икрамом Алискеровым, а на UFC 294 – с Хамзатом Чимаевым.

Пауло Коста: «Я уговаривал UFC устроить бой с Чимаевым в Саудовской Аравии, но чеченец не хочет зарубиться»

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