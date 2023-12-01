Коста – Уиттакеру: «Ты действительно хочешь драться?»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста обратился к Роберту Уиттакеру.

Ранее Уиттакер намекнул на поединок с бразильцем, отметив его аккаунт в своей публикации.

«Зачем ты отметил меня, Роберт? Ты действительно хочешь драться? Это восхитительно. По рукам, мне подходит февраль. Согласен?» – написал средневес UFC Пауло Коста в социальных сетях.

В последний раз Коста (14-2) дрался в августе-2022, когда победил Люка Рокхолда единогласным решением судей. В октябре он должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым, но снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.

Уиттакер (24-7) в июле провел поединок против Дрикуса дю Плесси, проиграв нокаутом во втором раунде.

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1 комментарий
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Вопрос задал человек, который слился с боев уже раз 6-7 за последние 3 года.
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