Коста – Уиттакеру: «Ты действительно хочешь драться?»

Пауло Коста обратился к Роберту Уиттакеру.

Ранее Уиттакер намекнул на поединок с бразильцем, отметив его аккаунт в своей публикации.

«Зачем ты отметил меня, ? Ты действительно хочешь драться? Это восхитительно. По рукам, мне подходит февраль. Согласен?» – написал средневес UFC Пауло Коста в социальных сетях.

В последний раз Коста (14-2) дрался в августе-2022, когда победил единогласным решением судей. В октябре он должен был встретиться с , но снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.

Уиттакер (24-7) в июле провел поединок против Дрикуса дю Плесси, проиграв нокаутом во втором раунде.

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