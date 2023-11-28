Коста бросил вызов Уиттакеру: «Февраль меня устроит»
Пауло Коста вызвал Роберта Уиттакера на поединок.
«Ченченского гурмана (Хамзата Чимаева – примечание Sports.ru) невозможно найти. Слышал, что Уиттакер ищет соперника. Февраль меня устроит», – написал Коста в социальных сетях.
В последний раз Коста дрался в августе-2022, когда победил Люка Рокхолда единогласным решением судей. В октябре он должен был встретиться с Чимаевым, но снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.
Уиттакер в июле провел поединок против Дрикуса дю Плесси, проиграв нокаутом во втором раунде.
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