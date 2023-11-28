Коста бросил вызов Уиттакеру: «Февраль меня устроит»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста вызвал Роберта Уиттакера на поединок.

«Ченченского гурмана (Хамзата Чимаева – примечание Sports.ru) невозможно найти. Слышал, что Уиттакер ищет соперника. Февраль меня устроит», – написал Коста в социальных сетях.

В последний раз Коста дрался в августе-2022, когда победил Люка Рокхолда единогласным решением судей. В октябре он должен был встретиться с Чимаевым, но снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.

Уиттакер в июле провел поединок против Дрикуса дю Плесси, проиграв нокаутом во втором раунде.

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4 комментария

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Сколько раз ты уже сливался с боёв?
Роб, если будет мотивирован, раздавит стриптизера. А вот будет ли это вопрос
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artem21
Роберт должен публично послать этого клоуна. Коста дважды сливался с боев против Уиттакера. Весной 21-го года из-за какой-то болезни, а в феврале этого года из-за того, что якобы вёл переговоры о новом контракте с организацией. Ну не шут ли. Поэтому никого из топов фрик-качок не заслужил, пусть дерётся с Алискеровым или ищет боя с Чимаевым.
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Джони Му
А я бы всё таки глянул на бой с чимаевым
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Джони Му
Ответ artem21
Роберт должен публично послать этого клоуна. Коста дважды сливался с боев против Уиттакера. Весной 21-го года из-за какой-то болезни, а в феврале этого года из-за того, что якобы вёл переговоры о новом контракте с организацией. Ну не шут ли. Поэтому никого из топов фрик-качок не заслужил, пусть дерётся с Алискеровым или ищет боя с Чимаевым.
Колоритный фактурный персонаж, чего это его посылать. Итак в каждом дивизионе нехватка бойцов топ уровня
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