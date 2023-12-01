Уиттакер намекнул на бой с Костой: «UFC 299»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер намекнул на поединок с Пауло Костой.

«Давайте попробуем еще раз. UFC 299», – написал Уиттакер в социальных сетях, отметив в публикации аккаунт Косты.

Турнир пройдет в ночь на 10 марта 2024 года. Его возглавит титульный бой между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.

Уиттакер (24-7) в последний раз дрался в июле, когда проиграл Дрикусу дю Плесси нокаутом во втором раунде.

Коста (14-2) в августе-2022 победил Люка Рокхолда единогласным решением судей. В октябре он должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым, но снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.

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