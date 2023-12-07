Бивол сказал, при каком условии может подраться с Бетербиевым: «Нам нужно только подписать петицию, согласовав ее с WBC»
Дмитрий Бивол назвал условие для боя с Артуром Бетербиевым.
«Предлагали ли мне в WBC выступать под другим флагом? Если честно, Сулейман мне такое не предлагал.
Мы с ним разговаривали в Саудовской Аравии, и каких-то проблем, чтобы меня допустили к бою за титул по версии WBC, нет.
Нашей команде нужно только написать петицию, согласовав это с Сулейманом, как я понимаю. Но это не камень преткновения, если честно», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.
Бетербиев – чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.
Бивол – уроженец Кыргызстана, выступающий на профессиональном ринге под флагом России.
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