Бивол сказал, при каком условии может подраться с Бетербиевым: «Нам нужно только подписать петицию, согласовав ее с WBC»

Дмитрий Бивол назвал условие для боя с Артуром Бетербиевым.

«Предлагали ли мне в WBC выступать под другим флагом? Если честно, Сулейман мне такое не предлагал.

Мы с ним разговаривали в Саудовской Аравии, и каких-то проблем, чтобы меня допустили к бою за титул по версии WBC, нет.

Нашей команде нужно только написать петицию, согласовав это с Сулейманом, как я понимаю. Но это не камень преткновения, если честно», – сказал чемпион WBA в полутяжелом весе .

Бетербиев – чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.

Бивол – уроженец Кыргызстана, выступающий на профессиональном ринге под флагом России.

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