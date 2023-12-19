В команде Бивола заявили, что бой с Бетербиевым пройдет в 2024 году

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева может состояться в 2024 году.

«Бой был указан в контракте Дмитрия с промоутером RCC. Его проведение возможно летом 2024 года», – сообщил ТАСС источник в команде Бивола.

Дмитрий Бивол – чемпион WBA в полутяжелом весе. Артур Бетербиев держит пояса IBF, WBC и WBO. Их поединок может выявить абсолютного чемпиона мира в полутяжелой категории.

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