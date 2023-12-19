Обновление рейтингов UFC: Рахмонов – в топ-3 полусреднего веса, Ковингтон опустился на пятое место

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Колби Ковингтон Леон Эдвардс Гилберт Бернс Шавкат Рахмонов UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Шавкат Рахмнонов обошел Гилберта Бернса и Колби Ковингтона в рейтинге UFC.

По итогам турнира UFC 296 Шавкат Рахмонов поднялся на третье место в рейтинге полусреднего веса, обойдя Гилберта Бернса и Колби Ковингтона.

Ранее третья строчка принадлежала Ковингтону, который после проигрыша Леону Эдвардсу опустился на пятую позицию.

Шавкат Рахмонов: «Я готов к титульному бою»

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3 комментария
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Хорошие новости!
Титульнику быть 💪
Шавкат конечно машина!!!!
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Будет эпично если беляла кинут
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Ответ Сергей Осипов
Будет эпично если беляла кинут
Блин чисто по-человески будет не очень, но Белал должен сам понимать, что его не зря называют десижн машиной и это в духе ЮФС прокатить таких. С другой стороны, он вроде как получил гарантии, да и страховал бой не зря. Поэтому, я вижу 2 боя для Шавката в следующем году: претендентский против Усмана и потенциальный титульник против победителя Эдвардс - Мухаммад
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