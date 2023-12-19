Обновление рейтингов UFC: Рахмонов – в топ-3 полусреднего веса, Ковингтон опустился на пятое место
Шавкат Рахмнонов обошел Гилберта Бернса и Колби Ковингтона в рейтинге UFC.
По итогам турнира UFC 296 Шавкат Рахмонов поднялся на третье место в рейтинге полусреднего веса, обойдя Гилберта Бернса и Колби Ковингтона.
Ранее третья строчка принадлежала Ковингтону, который после проигрыша Леону Эдвардсу опустился на пятую позицию.
Шавкат Рахмонов: «Я готов к титульному бою»
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Титульнику быть 💪
Шавкат конечно машина!!!!