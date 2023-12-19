Обновление рейтингов UFC: Рахмонов – в топ-3 полусреднего веса, Ковингтон опустился на пятое место

Шавкат Рахмнонов обошел Гилберта Бернса и Колби Ковингтона в рейтинге UFC.

По итогам турнира 296 Шавкат Рахмонов поднялся на третье место в рейтинге полусреднего веса, обойдя и .

Ранее третья строчка принадлежала Ковингтону, который после проигрыша опустился на пятую позицию.

Шавкат Рахмонов: «Я готов к титульному бою»

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