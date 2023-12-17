Эдвардс сказал, что Сен-Пьер дал ему совет перед боем с Ковингтоном: «Я написал ему после слов Колби о моем отце»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс рассказал о переписке с Жорже Сен-Пьером перед боем на UFC 296.

«Очень сильно уважаю Жоржа, но я хочу превзойти его достижения. Уверен, что могу сделать это. Кстати, он мне вчера написал. После всего, что было на той пресс-конференции, я спросил его совета, как направить энергию в правильное русло.

Я – молодой парень, стремящийся к величию. Жорж – величайший, но хочу превзойти его, у меня все для этого есть», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Эдвардс раскритиковал Ковингтона: «Колби – трус и всегда ищет отмазки. Когда Усман сломал ему челюсть, он обвинил судью»

Ковингтон не жалеет о шутке про отца Эдвардса: «Ни в коем случае. Он был преступником, портил жизнь людям»

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7 комментариев
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В ссылке на источник Эдвардс говорит, что Джордж ему написал первым, в заголовке тут наоборот. Вот как так можно? Ведь судя по заголовку Эдвардс побежал плакаться после пресс-конференции, а по факту, Джордж сам написал и поддержал его.
Эдвардс - "Я спросил у него совета..."
Заголовок Спортс - "Сен-Пьер дал совет Эдвардсу".
Если бы я так на своей работе работал, то сидел бы месяцами без премии на голом окладе. Это халтура полная, уже процитировать трех-минутный отрывок не могут.
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Леон конечно красавчик, но смотреть его бои невыносимо, очень скучный боец, тут все были недовольны Усманом, у Эдвардса все бои будут доходить до решения походу
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Ой все ладно, успокоился бы уже. Чёт прямо переигрывает в жертву. Радуйся победил в бою, больше денег от ппв заработаешь, больше хайпа.
Как же он всем колвекопсонятам наступил на мозоль))))
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Ответ Bayern Munich
Леон конечно красавчик, но смотреть его бои невыносимо, очень скучный боец, тут все были недовольны Усманом, у Эдвардса все бои будут доходить до решения походу
У него за карьеру больше финишей, чем у Колби.
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Ответ Fizkultprivet
У него за карьеру больше финишей, чем у Колби.
Тоже мне пример, у Колби я вообще не помню финишей в UFC
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Ответ Fizkultprivet
У него за карьеру больше финишей, чем у Колби.
Не то чтобы сумасшедшее достижение
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