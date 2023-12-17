Эдвардс сказал, что Сен-Пьер дал ему совет перед боем с Ковингтоном: «Я написал ему после слов Колби о моем отце»

Леон Эдвардс рассказал о переписке с Жорже Сен-Пьером перед боем на UFC 296.

«Очень сильно уважаю , но я хочу превзойти его достижения. Уверен, что могу сделать это. Кстати, он мне вчера написал. После всего, что было на той пресс-конференции, я спросил его совета, как направить энергию в правильное русло.

Я – молодой парень, стремящийся к величию. Жорж – величайший, но хочу превзойти его, у меня все для этого есть», – сказал чемпион в полусреднем весе .

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