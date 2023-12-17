Эдвардс сказал, что Сен-Пьер дал ему совет перед боем с Ковингтоном: «Я написал ему после слов Колби о моем отце»
Леон Эдвардс рассказал о переписке с Жорже Сен-Пьером перед боем на UFC 296.
«Очень сильно уважаю Жоржа, но я хочу превзойти его достижения. Уверен, что могу сделать это. Кстати, он мне вчера написал. После всего, что было на той пресс-конференции, я спросил его совета, как направить энергию в правильное русло.
Я – молодой парень, стремящийся к величию. Жорж – величайший, но хочу превзойти его, у меня все для этого есть», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.
Эдвардс раскритиковал Ковингтона: «Колби – трус и всегда ищет отмазки. Когда Усман сломал ему челюсть, он обвинил судью»
Ковингтон не жалеет о шутке про отца Эдвардса: «Ни в коем случае. Он был преступником, портил жизнь людям»
Эдвардс - "Я спросил у него совета..."
Заголовок Спортс - "Сен-Пьер дал совет Эдвардсу".
Если бы я так на своей работе работал, то сидел бы месяцами без премии на голом окладе. Это халтура полная, уже процитировать трех-минутный отрывок не могут.