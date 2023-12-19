Уайт раскритиковал Ковингтона за бой с Эдвардсом: «Если тебе 35 и ты сидишь без дела – это плохая идея. Колби был медленным»

Дана Уайт раскритиковал Колби Ковингтона за выступление на UFC 296.

«Мое мнение: если тебе 35 и ты простаиваешь без дела – это плохая идея, в этом спорте она никогда не будет хорошей. Этот спорт никого не ждет.

В бою с он выглядел медленным, его переиграли. не справился с его скоростью, а затем еще и устал. Не говорю уже о том, что его ногу просто уничтожили.

Думаю, все чувствовали сегодня, что Колби выглядел медленным и старым. Никогда и никому не посоветую сидеть без дела в этом бизнесе.

Окно возможностей очень короткое. Ты никогда не знаешь, будешь ли ты прежним после 30 лет, будешь ли похож на себя», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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