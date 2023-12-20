Кормье – об Эдвардсе: «Люди не уважают Леона. Чтобы стать звездой, он должен ярко победить следующего оппонента»
Даниэль Кормье рассказал, что должен сделать Леон Эдвардс, чтобы стать звездой.
«Люди должны уважать его, и я верю, что со временем это произойдет. Но меня беспокоит, что среди его потенциальных соперников нет больших имен. И если люди не считают его звездой сейчас, то победы над Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом в этом Эдвардсу уже не помогут.
Эти парни сильно уступают в популярности Камару Усману, Колби Ковингтону и Нейту Диазу. Когда вы сражаетесь с этими парнями, вы забираете часть их славы. Их известность должна стать вашей, если вы хотите превратиться в того, кто умеет продавать PPV.
Чтобы выйти на новый уровень и стать звездой, Леон должен ярко победить следующего соперника. Он должен заставить нас ждать его боев», – сказал экс-двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
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