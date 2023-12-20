Кормье – об Эдвардсе: «Люди не уважают Леона. Чтобы стать звездой, он должен ярко победить следующего оппонента»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье рассказал, что должен сделать Леон Эдвардс, чтобы стать звездой.

«Люди должны уважать его, и я верю, что со временем это произойдет. Но меня беспокоит, что среди его потенциальных соперников нет больших имен. И если люди не считают его звездой сейчас, то победы над Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом в этом Эдвардсу уже не помогут.

Эти парни сильно уступают в популярности Камару Усману, Колби Ковингтону и Нейту Диазу. Когда вы сражаетесь с этими парнями, вы забираете часть их славы. Их известность должна стать вашей, если вы хотите превратиться в того, кто умеет продавать PPV.

Чтобы выйти на новый уровень и стать звездой, Леон должен ярко победить следующего соперника. Он должен заставить нас ждать его боев», – сказал экс-двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Уайт – о следующем бое Эдвардса: «Леон побил двух лучших полусредневесов, он заслужил драться в Англии»

Леон Эдвардс: «Я повалил двух лучших борцов в дивизионе. Называйте меня Леон Магомедов»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По яркости хайкик Леона, которым он срубил Усмана, можно сравнить с голом столетия Марадоны...
+2
-2
0
Если молчать между боями, то будет сложно. Федор молчал, но весь его образ притягивал. А тут дружелюбный парень, который молчит
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий