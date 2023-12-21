Джермелл Чарло подозревается в нападении на члена семьи, жена боксера подала на развод (ESPN)

Джермелла Чарло арестовали в Техасе, заподозрив его в нападении на члена семьи.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на отдел по связям с общественностью шерифа округа Форт-Бенд (Техас).

16 декабря Чарло арестовали: его подозревают в нападении и нанесении телесных повреждений члену семьи, чье имя не называется. В понедельник Джермелл внес залог и вышел на свободу.

19 декабря жена Чарло Чиана Уэстбрук подала документы на развод с боксером.

Джермелл Чарло – чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF.

Менеджер Цзю назвал возможных соперников Тимофея: «Чарло – лучший вариант, Лубин тоже подходит»

Глава WBO Валькарсел – о возможном бое Чарло и Цзю: «Это решение будет принимать промоутер Тимофея»

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать