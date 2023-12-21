Джермелл Чарло подозревается в нападении на члена семьи, жена боксера подала на развод (ESPN)
Джермелла Чарло арестовали в Техасе, заподозрив его в нападении на члена семьи.
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на отдел по связям с общественностью шерифа округа Форт-Бенд (Техас).
16 декабря Чарло арестовали: его подозревают в нападении и нанесении телесных повреждений члену семьи, чье имя не называется. В понедельник Джермелл внес залог и вышел на свободу.
19 декабря жена Чарло Чиана Уэстбрук подала документы на развод с боксером.
Джермелл Чарло – чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF.
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