Цзю не чувствует себя чемпионом после понижения Чарло: «Этот пояс лишь приближает меня к бою с Джермеллом»
Тимофей Цзю рассказал, как относится к получению титула WBO.
«Чувствую ли я себя чемпионом? Нет, уже говорил об этом. Я буду доволен только тогда, когда побью человека дивизиона, а все остальное сыграет свою роль.
Так что я не чувствую, что нуждаюсь в бое с Чарло. Моя цель – не получить еще один пояс, а забрать все титулы.
Единственное, что случилось – наш бой приблизился. Потому что если он хочет мой пояс, то придется поставить на карту все остальные пояса.
Да, я думаю, что в этом есть смысл. Но многое зависит от его настроения, он заработал много денег. Возможно, он захочет уйти в отпуск на год, так что кто знает?» – сказал чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO Тимофей Цзю, получивший пояс после понижения Джермелла Чарло, которого лишили звания из-за отказа от обязательной защиты.
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