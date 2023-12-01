Избитый Майком Тайсоном на борту самолета мужчина требует компенсацию в размере $450 тыс

Мужчина, которого Майк Тайсон избил в самолете, требует $450 тыс коменсации.

Инцидент произошел в апреле-2022. По словам представителей , причиной драки стало поведение пассажира самолета – он провоцировал экс-чемпиона мира по боксу и бросил в него бутылкой с водой.

Пострадавший утверждает, что до сих пор страдает от последствий нападения и испытывает сильные головные боли. Также он заявил, что потерял работу из-за инцидента.

Адвокаты мужчины обещают подать иск в суд, если компенсация не будет выплачена.

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Появилось видео драки Тайсона в самолете. Мужчина бросил в Майка бутылку с водой