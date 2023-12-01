Избитый Майком Тайсоном на борту самолета мужчина требует компенсацию в размере $450 тыс

Теги Майк Тайсон происшествия бокс Бокс/MMA/UFC

Мужчина, которого Майк Тайсон избил в самолете, требует $450 тыс коменсации.

Инцидент произошел в апреле-2022. По словам представителей Тайсона, причиной драки стало поведение пассажира самолета – он провоцировал экс-чемпиона мира по боксу и бросил в него бутылкой с водой.

Пострадавший утверждает, что до сих пор страдает от последствий нападения и испытывает сильные головные боли. Также он заявил, что потерял работу из-за инцидента.

Адвокаты мужчины обещают подать иск в суд, если компенсация не будет выплачена.

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Появилось видео драки Тайсона в самолете. Мужчина бросил в Майка бутылку с водой

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8 комментариев
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Знатного леща получил, если только сейчас вспомнил о воспитательном воздействии))
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Этому недалëкому надо ещё раз леща отвесить)
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Как же надоели эти истории под копирку. Известность вступает в какое-то взаимодействие с "обычным человеком" и по итогу человек решает нажиться на этом, начитавшись миллион подобных случаев в интернете. И проблема в том, что реальные случаи неадекватного поведения селебрити теперь будут вечно под сомнением из-за недобросовестного толкования, из-за прецедентов. Впору вводить какие-то особые законы взаимодействия известных людей с неизвестными, какие-то запретные зоны, предварительные контракты. Сел в самолет в подпитии и решил попросить автограф у Тайсона? Подпиши контракт на трапе самолета о том, что он вправе отказать тебе во взаимодействии и у тебя нет права лезть к нему и что-то требовать на основании того, что ты видел его бои по телеку 30 лет назад.
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Ну там же видео есть как "он просто хотел взять автограф", постыдился бы, щенок.
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Так вроде даже видео есть, где это болван Тайсона донимал
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Вот пидрила.Надо его ещё раз отпинать
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Ответ seppblatter@mail.ru
Знатного леща получил, если только сейчас вспомнил о воспитательном воздействии))
Та не. Просто собирал на адвоката)
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Ответ Tpy6kaMerlina
Как же надоели эти истории под копирку. Известность вступает в какое-то взаимодействие с "обычным человеком" и по итогу человек решает нажиться на этом, начитавшись миллион подобных случаев в интернете. И проблема в том, что реальные случаи неадекватного поведения селебрити теперь будут вечно под сомнением из-за недобросовестного толкования, из-за прецедентов. Впору вводить какие-то особые законы взаимодействия известных людей с неизвестными, какие-то запретные зоны, предварительные контракты. Сел в самолет в подпитии и решил попросить автограф у Тайсона? Подпиши контракт на трапе самолета о том, что он вправе отказать тебе во взаимодействии и у тебя нет права лезть к нему и что-то требовать на основании того, что ты видел его бои по телеку 30 лет назад.
С точки зрения права и законов, известные люди никак не отличаются от обычных. Так что тут увы. Адвокаты наживаются на этих кейсах, это ведь бизнес. У нас приемная хорошей адвокатской конторы, это 2-3 кабинета, а зачастую и одним обходятся, и пару помощников, зачастую практиканты с ВУЗов. И к ним обращаются люди только когда конкретно тюрьма светит. В США это целые офисы в небоскребах со штатом сотрудников десятки а то и сотни наемных юристов. И для них такие "кейсы" это хлеб. Селебритис, харрасмент, дискриминейшен, работы навалом. Ну и люди там обращаются при каждом удобном случае. Там даже есть своя система дисконтов для постоянных клиентов. По-этому есть категория граждан которые судятся по наименьшему поводу. В принципе и у нас такие появляются, но еще не так развито, все таки тут законодательство, юр.практика и судебная система этому не способствует.
А для знаменитостей выход один: бодигарды, секьюрити и свои хорошие адвокаты. Там если ты богат, не получится экономить, выйдет дороже. По-этому не зря говорят, Россия рай для богачей, тут ты действительно бог и царь с деньгами. Там, ты просто вкусная цель.
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