Избитый Майком Тайсоном на борту самолета мужчина требует компенсацию в размере $450 тыс
Мужчина, которого Майк Тайсон избил в самолете, требует $450 тыс коменсации.
Инцидент произошел в апреле-2022. По словам представителей Тайсона, причиной драки стало поведение пассажира самолета – он провоцировал экс-чемпиона мира по боксу и бросил в него бутылкой с водой.
Пострадавший утверждает, что до сих пор страдает от последствий нападения и испытывает сильные головные боли. Также он заявил, что потерял работу из-за инцидента.
Адвокаты мужчины обещают подать иск в суд, если компенсация не будет выплачена.
«Ему хорошо заплатили за роль тренера». Тайсон на самом деле не готовил Нганну к Фьюри?
Появилось видео драки Тайсона в самолете. Мужчина бросил в Майка бутылку с водой
А для знаменитостей выход один: бодигарды, секьюрити и свои хорошие адвокаты. Там если ты богат, не получится экономить, выйдет дороже. По-этому не зря говорят, Россия рай для богачей, тут ты действительно бог и царь с деньгами. Там, ты просто вкусная цель.