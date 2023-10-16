Глава WBO Валькарсел – о возможном бое Чарло и Цзю: «Это решение будет принимать промоутер Тимофея»
Президент WBO не готов назвать следующего соперника Тима Цзю.
«Хочу ли я, чтобы Цзю подрался с Чарло? Его промоутер – тот человек, который будет принимать решение, кто будет следующим соперником», – заявил президент WBO Франциско Валькарсел.
Речь идет о генеральном директоре No Limit Boxing Джордже Роузе, который представляет интересы Тимофея Цзю.
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