Глава WBO Валькарсел – о возможном бое Чарло и Цзю: «Это решение будет принимать промоутер Тимофея»

Теги WBO Франциско Валькарсел Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Президент WBO не готов назвать следующего соперника Тима Цзю.

«Хочу ли я, чтобы Цзю подрался с Чарло? Его промоутер – тот человек, который будет принимать решение, кто будет следующим соперником», – заявил президент WBO Франциско Валькарсел.

Речь идет о генеральном директоре No Limit Boxing Джордже Роузе, который представляет интересы Тимофея Цзю.

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