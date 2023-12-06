Тренер Махачева: «Реванш с Царукяном стоит отложить на потом. Гейджи и Оливейра заслуживают титульный бой больше»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Тренер Махачева прокомментировал возможный бой между Исламом и Арманом Царукяном.

«Я видел повтор нокаута [в поединке Царукяна и Бенеила Дариуша]. Это было очень впечатляюще. UFC – это маркетинговая машина, поэтому руководство точно захочет организовать реванш между Исламом и Арманом. Первый поединок был очень тяжелым для Махачева.

Но, честно говоря, есть несколько парней, которые находятся выше Царукяна в титульной гонке. Это Джастин Гейджи и Чарльз Оливейра. Поэтому я считаю, что реванш с Царукяном стоит отложить на потом», – сказал тренер Хавьер Мендес.

Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Дагестанец победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.

Ислам Махачев: «Царукян, Порье, Гейджи, Оливейра – все они хороши. Но никто из них не получит пояс»

Арман Царукян: «Вероятность, что Оливейра снова проиграет Махачеву – 99%. Титульник должен получить я»

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