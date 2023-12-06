Тренер Махачева: «Реванш с Царукяном стоит отложить на потом. Гейджи и Оливейра заслуживают титульный бой больше»

Тренер Махачева прокомментировал возможный бой между Исламом и Арманом Царукяном.

«Я видел повтор нокаута [в поединке Царукяна и ]. Это было очень впечатляюще. – это маркетинговая машина, поэтому руководство точно захочет организовать реванш между и . Первый поединок был очень тяжелым для Махачева.

Но, честно говоря, есть несколько парней, которые находятся выше Царукяна в титульной гонке. Это Джастин Гейджи и . Поэтому я считаю, что реванш с Царукяном стоит отложить на потом», – сказал тренер .

Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Дагестанец победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.

Ислам Махачев: «Царукян, Порье, Гейджи, Оливейра – все они хороши. Но никто из них не получит пояс»

Арман Царукян: «Вероятность, что Оливейра снова проиграет Махачеву – 99%. Титульник должен получить я»