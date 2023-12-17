Махачев хочет драться с Эдвардсом: «Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе»

Ислам Махачев хочет драться с Леоном Эдвардсом за титул в полусреднем весе.

« должен быть следующим. Сегодняшний бой был дерьмом собачьим. Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе», – сказал чемпион UFC в легком весе .

Махачев – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Я бы финишировал их обоих»

Эдвардс разгромил Ковингтона по очкам и защитил титул UFC