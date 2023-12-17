Махачев хочет драться с Эдвардсом: «Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе»
Ислам Махачев хочет драться с Леоном Эдвардсом за титул в полусреднем весе.
«Леон должен быть следующим. Сегодняшний бой был дерьмом собачьим. Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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А если он действительно "очень умный боец с хорошими данными. И,в борьбе неплох и хай-кики бросает классно...", то мы увидим хороший конкурентный бой. Чем плохо то?
Как раз хорошая мотивация для Ислама, а то она последнее время подзатухать стала.