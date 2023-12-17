Махачев хочет драться с Эдвардсом: «Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Ислам Махачев натив контент UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев хочет драться с Леоном Эдвардсом за титул в полусреднем весе.

«Леон должен быть следующим. Сегодняшний бой был дерьмом собачьим. Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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10 комментариев
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То что бой был дерьмом собачьим, это факт
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Давай Ислам пришло время написать историю
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Эдвардс, по-моему, еле укладывается в полусредний вес, будет тяжело
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Эдвардс еще до боя говорил, что хочет со Стрикландом за пояс
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Ответ Горец Юнайтед
Давай Ислам пришло время написать историю
Какую историю? этот правоверный брат должен уволиться из американо-еврейской UFC.
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Ответ antoska600
Эдвардс еще до боя говорил, что хочет со Стрикландом за пояс
На стороне Ислама Хабиб и очень влиятельный агент. Могут продавить Дану и у Эдвардса не будет выбора
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Ответ Rollan Qerey Qazaqstan
Не потянет ,Эдвардс очень умный боец с хорошими данными. И,в борьбе неплох и хай-кики бросает классно. Крч,и в стойке и в партере хорош.
Ну Ислама это почему-то не пугает)
А если он действительно "очень умный боец с хорошими данными. И,в борьбе неплох и хай-кики бросает классно...", то мы увидим хороший конкурентный бой. Чем плохо то?
Как раз хорошая мотивация для Ислама, а то она последнее время подзатухать стала.
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