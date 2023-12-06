Ислам Махачев: «Царукян, Порье, Гейджи, Оливейра – все они хороши. Но никто из них не получит пояс»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев высказался о потенциальных соперниках.

«Арман Царукян, Дастин Порье, Джастин Гейджи, Чарльз Оливейра – все они хороши, входят в первую пятерку рейтинга. Но никто из них не получит пояс, пока я здесь. Вот и все!» – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачев (25-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал Александра Волкановски в первом раунде. Сообщается, что следующий поединок он может провести в марте следующего года.

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8 комментариев
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Да Ислам здесь самый сильный по всем аспектам,остальных может выбить гейджи нокаутом
+6
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Ответ Перстень Уэстбрука
Махачев-Порье было бы интересно. Я из тех,кто не воспринимает результат второго боя с Гэджи
В чём интерес? Махачев в любом аспекте сильнее, вот с Колби в его весовой и шанс стать двойным вот это действительно интересно
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Махачев-Порье было бы интересно. Я из тех,кто не воспринимает результат второго боя с Гэджи
+1
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потушит хайп Царукяна
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Ответ Перстень Уэстбрука
Махачев-Порье было бы интересно. Я из тех,кто не воспринимает результат второго боя с Гэджи
И считает землю плоской)))
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Ответ Люблю Марго Робби
В чём интерес? Махачев в любом аспекте сильнее, вот с Колби в его весовой и шанс стать двойным вот это действительно интересно
Колби проиграет Леону, и скорее всего нокаутом
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