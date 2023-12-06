Ислам Махачев: «Царукян, Порье, Гейджи, Оливейра – все они хороши. Но никто из них не получит пояс»
Ислам Махачев высказался о потенциальных соперниках.
«Арман Царукян, Дастин Порье, Джастин Гейджи, Чарльз Оливейра – все они хороши, входят в первую пятерку рейтинга. Но никто из них не получит пояс, пока я здесь. Вот и все!» – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Махачев (25-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал Александра Волкановски в первом раунде. Сообщается, что следующий поединок он может провести в марте следующего года.
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