Ислам Махачев: «Царукян, Порье, Гейджи, Оливейра – все они хороши. Но никто из них не получит пояс»

Ислам Махачев высказался о потенциальных соперниках.

« , , Джастин Гейджи, – все они хороши, входят в первую пятерку рейтинга. Но никто из них не получит пояс, пока я здесь. Вот и все!» – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе .

Махачев (25-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал в первом раунде. Сообщается, что следующий поединок он может провести в марте следующего года.

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