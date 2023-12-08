Майкл Кьеза: «Махачев должен подраться с Гейджи, а Оливейра – с Царукяном»

Майкл Кьеза высказался о титульной гонке в легком весе.

« действительно получил серьезное рассечение [перед поединком с ]. Но бывали случаи, когда бойцы выходили в октагон с подобными повреждениями. Ставки слишком высоки.

Нельзя рассчитывать, что руководство UFC просто забудет о существовании . Он совсем недавно завоевал пояс BMF. Нам же говорили, что этот пояс гарантирует титульный шанс.

Поэтому я считаю, что Оливейра должен встать в конец очереди и подраться с . А Махачев должен встретиться с Гейджи – проведите оба поединка на одном турнире. Это будет правильно», – сказал полусредневес UFC Майкл Кьеза.

Тренер Махачева: «Реванш с Царукяном стоит отложить на потом. Гейджи и Оливейра заслуживают титульный бой больше»

Ислам Махачев: «Царукян, Порье, Гейджи, Оливейра – все они хороши. Но никто из них не получит пояс»