Махачев – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Я бы финишировал их обоих»
Ислам Махачев прокомментировал итог боя Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.
«Я бы финишировал обоих этих парней», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, что Махачев в октябре-2023 нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул UFC.
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С Колби понятно все, но теперь надо против Леона выходить, легко можно второй пояс взять.