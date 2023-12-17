Махачев – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Я бы финишировал их обоих»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Ислам Махачев UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев прокомментировал итог боя Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

«Я бы финишировал обоих этих парней», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что Махачев в октябре-2023 нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул UFC.

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27 комментариев
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Притом одновременно как в боевике
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-1
+20
Ответ Crenk
Притом одновременно как в боевике
Потом приедет Шавкат и задушить их троих
+20
-6
+14
Ответ Рустам Темирчиев
Он весит 82 кг между боями
Он больше весит между боями, не смеши.
+9
-3
+6
Судя по этому слоу-мо бою, их много кто может убрать. Я такого позора давно не видел. А уж попытка тейкдауна в стиле споткнувшегося пьяного Колби должна войти в нарезку года.
+5
0
+5
И правильно Ислам говорит, такой уровень от обоих это просто днище, вообще не современное мма и уровень ЮФС.
С Колби понятно все, но теперь надо против Леона выходить, легко можно второй пояс взять.
+6
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+4
Да, друсливый чемпионский бой.
+4
0
+4
Ответ Born is the King
Сам хотя бы веришь в это?
ты же преувеличиваешь, почему возмущаешься когда другие преуменьшают? не лицемерие ли это?
+3
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+3
Ответ Bleffinho
имею в виду, что он заметно больше своих соперников в бою и не переходит в более высокую весовую
Никого он не больше. Гэджи с Оливейрой точно также между боями весят 85-90
+3
-1
+2
Ислам 200% завершит их. Лучший момент, чтобы подняться и взять второй пояс
+3
-1
+2
Ответ Даулет Абдрахманбек
Потом приедет Шавкат и задушить их троих
Ислама точно не задушит,остальных 2 может быть
+5
-3
+2
Ответ Born is the King
Так защити пояс и поднимайся в 170 фунтов, чтобы гонять 15 кг вместо 20+
Он весит 82 кг между боями
+7
-5
+2
Ответ murat.rayanov83@icloud.com
Ислама точно не задушит,остальных 2 может быть
это была шутка), все они бойцы высоко класса
+2
-1
+1
Ответ Рустам Темирчиев
Он весит 82 кг между боями
Сам хотя бы веришь в это?
+4
-3
+1
100%
+4
-3
+1
Колбу может быть, он никакой
+1
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а это последний турнир был в этом году?
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Комментарий удален пользователем
Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Чего такие мелкие задачи то , может ему мир захватить сразу?.
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Ответ Мишаня Кашников
Колбу может быть, он никакой
Эдвардс ничего бы не сделал Махачеву. Он техничный боец, но в лёгком весе ребята по навыкам на голову выше. Раньше просто никто не хотел драться с Усманом, а теперь любой кто будет чемпионом в лёгком весе может выйти против Эдвардса
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Ответ Muerte
да, но не против Шавката. Окно у легковесов маленькое, Рахмонов для среднего великан, легковесов может вырубать и на земле тяжёлый и мощный
Так у Махачева сейчас позиции лучше. Чемпион всегда может попросить титульный поединок и Дана как правило никогда не отказывает
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Ответ Мишаня Кашников
а это последний турнир был в этом году?
Номерной последний точно
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Ответ Bleffinho
так а что же ты тогда с малышами до сих пор дерёшься, финишёр кукуев?
Легкий вес это малыши? Я всегда думал что малыши это вес Пантожи и Марено.
+2
-2
0
Так защити пояс и поднимайся в 170 фунтов, чтобы гонять 15 кг вместо 20+
+7
-7
0
Ответ <~Inter~>
Никого он не больше. Гэджи с Оливейрой точно также между боями весят 85-90
Оптимальная масса для мужичка
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