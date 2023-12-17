Махачев – о бое Эдвардса и Ковингтона: «Я бы финишировал их обоих»

Ислам Махачев прокомментировал итог боя Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

«Я бы финишировал обоих этих парней», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе .

Напомним, что Махачев в октябре-2023 нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул UFC.

Эдвардс признался, что плакал после слов Ковингтона: «Колби использовал гибель моего отца для развлечения»

Эдвардс разгромил Ковингтона по очкам и защитил титул UFC