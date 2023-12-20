Пимблетт не считает, что Фергюсон должен покинуть UFC: «В легком дивизионе есть бойцы, которых он может победить»

Пэдди Пимблетт не считает, что Тони Фергюсон должен завершить карьеру.

«Я уже говорил, что удивлен призывам в его адрес завершить карьеру. Это решение, которое должен принять сам. Когда подойдет мой черед, я не позволю другим указывать мне, что делать.

Если он хочет драться, то пусть продолжает. В нашем дивизионе есть бойцы, которых Фергюсон может победить – например, Марк Мадсен и Драккар Клозе», – сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

17 декабря Фергюсон уступил Пимблетту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Это поражение стало для него седьмым подряд – он повторил антирекорд промоушена.

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