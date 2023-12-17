Пэдди Пимблетт: «Немного разочарован, что не финишировал Фергюсона»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Пэдди Пимблетт посвятил победу над Фергюсона будущим детям.

«Чувствую себя немного лучше. Немного разочарован, что не финишировал Тони, но он – один из самых жестких ублюдков в истории этого октагона.

Так что факт, что я выиграл каждый раунд, меня немного успокаивает. Эта победа для моих будущих детей. Не мог позволить себе проиграть сегодня», – сказал Пэдди Пимблетт.

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3 комментария
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Пимблетта чуть кислородное голодание не финишировало в третьем раунде))
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Очень жаль Тони. В былые годы он мокрого места не оставил бы от Пимблетта. Да даже в этом бою был небольшой шанс в 3 раунде, но увы.
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Да, жаль, может быть, жёсткий нокаут наконец-то заставил бы Тони закончить карьеру, а то ведь он теперь и дальше будет драться, типо, смотрите, я прошёл 3 раунда, ещё могу, чемпионское де... и т.д
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