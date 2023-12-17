Пэдди Пимблетт: «Немного разочарован, что не финишировал Фергюсона»

Пэдди Пимблетт посвятил победу над Фергюсона будущим детям.

«Чувствую себя немного лучше. Немного разочарован, что не финишировал , но он – один из самых жестких ублюдков в истории этого октагона.

Так что факт, что я выиграл каждый раунд, меня немного успокаивает. Эта победа для моих будущих детей. Не мог позволить себе проиграть сегодня», – сказал Пэдди Пимблетт.

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