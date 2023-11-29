Пэдди Пимблетт: «У меня скоро родятся близнецы, так что хочу выступить на UFC 300 и получить еще один гонорар»

Пэдди Пимблетт объяснил, почему хочет подраться на турнире UFC 300.

«Думаю, чтобы выступить на UFC 300 после победы над Фергюсоном. Особенно если вернется здоровяк .

Через пару недель после этого турнира моя жена должна родить. Было бы неплохо получить еще один гонорар перед рождением близнецов», – сказал легковес Пэдди Пимблетт, который в ночь на 17 декабря подерется с на 296.

Пэдди Пимблетт: «Честно, не вижу себя в топ-15 после победы над Фергюсоном»