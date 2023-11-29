Пэдди Пимблетт: «У меня скоро родятся близнецы, так что хочу выступить на UFC 300 и получить еще один гонорар»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Тони Фергюсон Пэдди Пимблетт UFC 300 UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Пэдди Пимблетт объяснил, почему хочет подраться на турнире UFC 300.

«Думаю, чтобы выступить на UFC 300 после победы над Фергюсоном. Особенно если вернется здоровяк Конор Макгрегор.

Через пару недель после этого турнира моя жена должна родить. Было бы неплохо получить еще один гонорар перед рождением близнецов», – сказал легковес Пэдди Пимблетт, который в ночь на 17 декабря подерется с Тони Фергюсоном на UFC 296.

Пэдди Пимблетт: «Честно, не вижу себя в топ-15 после победы над Фергюсоном»

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6 комментариев
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Максим Дружинин
ну вставай в очередь! тебе братан придется из трусов выпрыгнуть в драке с Фергюсоном чтоб на UFC 300 попасть,просто наблевать в октагоне будет мало!
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ZaharPetrovicUralez
Только если в прилимах ранних
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Born is the King
на юфс 300 слишком много претендентов этот куда лезет, только если в прелиме согласится
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Bayern Munich
Что ещё больше раздражает, такие как Пимблетт, Никал, Росас, их суют в главные карды номерных турнирах, почему бойцы которые находятся в рейтинге, ставят в прилимы, а мешкобоев аж со-главные события
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Олег Ринкевич
размышляет как будто владелец турнира
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Мяти
А чё здесь кипишанули все). "ЮФС про шоу" говорят нам, а Пимблетт может кривляться, и язык вроде как подвешан. Вон, еще один клоун из другой организации, который Пейдж, собрался в юфс.
Говорят, Пимблетт через две недели после турниров превращается в Зулузиньо Зулу. Пускай устраивают прессуху, дерутся себе.
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