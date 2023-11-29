Пэдди Пимблетт: «У меня скоро родятся близнецы, так что хочу выступить на UFC 300 и получить еще один гонорар»
Пэдди Пимблетт объяснил, почему хочет подраться на турнире UFC 300.
«Думаю, чтобы выступить на UFC 300 после победы над Фергюсоном. Особенно если вернется здоровяк Конор Макгрегор.
Через пару недель после этого турнира моя жена должна родить. Было бы неплохо получить еще один гонорар перед рождением близнецов», – сказал легковес Пэдди Пимблетт, который в ночь на 17 декабря подерется с Тони Фергюсоном на UFC 296.
Пэдди Пимблетт: «Честно, не вижу себя в топ-15 после победы над Фергюсоном»
Говорят, Пимблетт через две недели после турниров превращается в Зулузиньо Зулу. Пускай устраивают прессуху, дерутся себе.